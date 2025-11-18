Сухогруз «Каспийский берег» вышел на ходовые испытания

Универсальный сухогруз проекта RSD 49 «Каспийский берег», построенный на производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК, приступил к ходовым испытаниям. Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, «Каспийский берег» отправился в район Волгоградского водохранилища на две недели.

В процессе испытаний будут подтверждены технические характеристики судна, навигационное и основное судовое оборудование, а также работа систем автоматики, связи и жизнеобеспечения.

Сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Как отмечают в ОСК, уникальной особенностью проекта RSD 49 является наличие большого среднего трюма длиной 52 м, что позволяет перевозить негабаритные грузы. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый.

Сухогруз строится по заказу ПАО «Астраханский порт» и будет эксплуатироваться на Каспии.

Основные характеристики проекта:

длина габаритная – 139,95 м;

ширина расчетная – 16,6 м;

высота борта – 6 м;

дедвейт в реке при осадке 3,60 м – 4520 тонн;

дедвейт в море при осадке 4,70 м – 7510 тонн;

количество трюмов – 3;

объем грузовых трюмов – 10921 м³;

объем балластных цистерн – 3959 м³;

экипаж – 10 / 13 человек.

Фото: ОСК