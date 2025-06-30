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Индия «играет в догонялки»
30.06.2025

Индия «играет в догонялки»

    • Индийская государственная компания Mazagon Shipbuilders намерена приобрести контрольный пакет акций в 51% верфи Colombo Dockyard в Шри-Ланке, сообщает Maritime Executive. Сделка оценивается почти в 53 млн долларов.

    Ранее эта доля принадлежала японской компании Onomichi Dockyard, которая объявила о ее продаже в декабре прошлого года.

    «Mazagon заявила, что подписала соглашение с Onomichi, которое дает «зеленый» свет покупке. Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов», — пишет издание.

    Colombo Dockyard — крупнейшее судостроительное и судоремонтное предприятие Шри-Ланки. Оно было основано в 1974 году. В настоящее время у верфи финансовые трудности, усугубленные убытками по некоторым судостроительным контрактам, которые были заключены по более низким ценам еще до пандемии. В 2023 году компания опубликовала худшие финансовые показатели с рекордным убытком порядка 38 млн долларов.

    В свою очередь, Mazagon практически не имеет долгов. Выручка компании с марта 2024 по март 2025 год составила 1,13 млрд долларов.

    В Mazagon прогнозируют, что портфель заказов компании к 2026 году превысит 10 млрд долларов, тогда как в настоящий момент у верфи заказов на 3,7 млрд долларов.

    «После многих лет, когда китайские государственные компании лидировали в инвестировании в морскую инфраструктуру Шри-Ланки, Индия играет в догонялки. В этом году Adani, крупнейший портовый оператор Индии, начал эксплуатацию контейнерного терминала в Коломбо», — отмечает Splash.

    Фото: Colombo Dockyard 


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