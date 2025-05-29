Череповецкий судостроительный завод сдает речные суда

ГТЛК приняла 13-ю баржу проекта RBD 4608, построенную по контракту с Череповецким судостроительным заводом, сообщил Минтранс в своем телеграм-канале. Всего таких будет 20, их строят с привлечением средств ФНБ.

Грузоподъемность баржи составляет 600 тонн. На ней можно перевозить минерально-строительные материалы, различные тарно-штучные грузы, 20-футовые контейнеры в трюме, а также насыпные грузы, например, зерно.

На прошлой неделе здесь же спустили на воду буксир «Моторист Казаковцев». Суда будут работать в составе караванов на маршрутах Череповец – Астрахань – Череповец.

Фото: ГТЛК