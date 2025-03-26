«Оборонлогистика» получила статус речного перевозчика

ООО «Оборонлогистика» продолжает работу по выходу на рынок внутренних водных перевозок. Как сообщает пресс-служба компании, в марте Российским Классификационным Обществом ООО «ОБЛ-Шиппинг» (дочернее общество «Оборонлогистики») выдан документ о соответствии системы управления безопасностью требованиям статьи 34 Федерального закона от 7 марта 2021 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации». Свидетельство выдается сроком на пять лет.

«ОБЛ-Шиппинг» эксплуатирует суда «Оборонлогистики», работающие на важных стратегических направлениях: морских линиях Усть-Луга – Балтийск, Санкт-Петербург – Калининград, Крым – Кавказ, а также управляет речным буксиром «Барс».

Судно «Барс» предназначено для толканий и буксировки секционных и баржевых составов. Длина судна 37,61 м, средняя осадка 2,16 м, ширина 8,20 м, мощность двигателей – свыше 1 тыс. лошадиных сил, расчетное тяговое усилие – 10 тонн. Имеет символ класса «М» 3,0 (лед 30).

Включение буксира в состав собственного флота позволяет «Оборонлогистике» осуществлять транспортировку проектных, негабаритных и крупнотоннажных грузов по внутренним водным путям в интересах Минобороны России, государственных заказчиков и коммерческих организаций.

Фото: «Оборонлогистика»