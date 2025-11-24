Замыкающий на Волго-Балте

В навигацию наблюдался рост как судопотока, так и объёмов перевезённых грузов по Волго-Балтийскому одному пути. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, всего было выполнено 18,6 тыс. рейсов, перевезено 13,3 млн тонн грузов – больше прошлогодних показателей на 4% и 7% соответственно.

Наиболее значительно выросли перевозки металлов – на 59%. Объёмы строительных грузов увеличились на 5%, в то время как объёмы лесных грузов и флюсов сохранились на уровне предыдущего года.

За навигацию 2025 года общее количество шлюзований в Волго-Балтийском бассейне увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 31 тыс. (в 2024 году было 29 тыс.). Через шлюзы Волго-Балта пропущено 53 877 судов, на 5% больше, чем годом ранее (51 126 судов).

Замыкающим судном в направлении Волги 21 ноября прошёл теплоход «Камилла» с оборудованием для строительства подводных коммуникаций.

В 2025 году по водным путям Волго-Балтийского бассейна перевезено свыше 383 тысяч пассажиров – на 2% больше, чем в прошлом году.

Фото: Росморречфлот