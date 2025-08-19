800-метровый плотокараван с древесиной по Енисею до Дудинки

22,5 тыс. кубометров круглого леса доставят по воде в порт Дудинки. На прошлой неделе из устья Ангары вышел плотокараван длиной 800 м и шириной 70 м. Это заключительная в этом году доставка древесины на север Красноярского края, организованная Енисейским речным пароходством по заказу «Норникеля», сообщает пресс-служба пароходства.

Лес-кругляк необходим для металлургического производства, также он используется в рудниках и при строительстве линий электропередач.

Груз доставляют теплоходы «Дмитрий Корольский», ведущий плот на буксире, и «РТ-760», направляющий его «хвост». На сложных участках пути караван дополнительно сопровождают еще два теплохода, которые корректируют движение, находясь слева и справа от груза.

«В верхнем плесе Енисея мы проходим через множество порогов и перекатов, поворотов русла и узких мест. После Осиновской системы островов Енисей расширяется и, казалось бы, нет никаких препятствий, но в низовьях, на открытых пространствах начинается ветер и волны, которые могут разбить плот. Поэтому при ветре нам приходится прижиматься к берегу и пережидать непогоду», — рассказал капитан теплохода «РТ-760» Иван Червяков.

Этот лесоплот уже второй в навигацию 2025 года. Ранее Енисейское речное пароходство доставило на Север более 26 тыс. кубометров кругляка. «Компания является ключевым грузоперевозчиком в структуре «Норникеля» и обеспечивает доставку всех жизненно важных грузов в отдаленные северные территории. Также пароходство единственное на Енисее выполняет транспортировку леса в плотах в Дудинку», — говорится в пресс-релизе.

Скорость каравана на протяжении маршрута меняется в зависимости от течения Енисея и погоды. При благоприятных условиях плот с древесиной может дойти до Дудинки за 12-13 суток.

Фото: Енисейское речное пароходство