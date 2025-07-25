Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных карт

Научно-производственное предприятие «НавМарин» совместно с Администрацией Волжского бассейна провели ходовые испытания по доведению корректуры электронных навигационных карт (ЭНК) и оперативной информации до судов внутреннего водного транспорта.

Как рассказали SeaNews в «НавМарине», в рамках испытаний навигационные данные передавались на судно через GSM и УКВ-радиосети — два независимых канала связи. Загруженный дистанционно массив включал как базовые электронные карты, так и корректуру к ним. После получения они были успешно установлены на электронную картографическую систему NavCom Voyager без каких-либо сбоев или ошибок.

Проект изначально рассчитан на внедрение во всех бассейновых управлениях страны. Конкретные технологии передачи будут варьироваться в зависимости от географии и доступных каналов связи. В текущем году проходят стендовые и ходовые испытания предложенных систем. «НавМарин» и Волжское управление уже завершили эту часть проекта и доложили о положительном результате на совещании в Росморречфлоте.

Технические решения, которые предлагает «НавМарин», позволяют передавать данные с берега на судно с помощью УКВ и GSM. Это значит, что судовладельцы смогут загружать карты и корректуру прямо на ходу», — пояснил заместитель генерального директора НПП «НавМарин» Сергей Вихров.

Ожидается, что внедрение системы позволит существенно повысить безопасность судоходства в условиях роста перевозок и появления новых технологий, включая автономные суда. Передача актуальной информации экипажу будет происходить быстрее, маршрут можно будет оперативно скорректировать, что снизит риски аварий и упростит логистику.

По сравнению с другими видами связи, УКВ-диапазон имеет важное преимущество — устойчивость к искусственным помехам. GSM и Wi-Fi в ряде регионов не могут выполнять свои задачи в полном объеме, в то время как речная УКВ-связь сохраняет стабильную передачу даже в сложных условиях.

В ходе испытаний основной задачей было обеспечить надёжный радиоканал между берегом и судном. Это удалось благодаря использованию специализированных антенн и мощных радиомодемов. Информация передавалась без сбоев, несмотря на движение судна.

Для защиты информации используется раздельный подход: модем не подключается напрямую к навигационной системе. Сначала данные загружаются на отдельное устройство, затем вручную — в навигационную систему. Таким образом минимизируются риски искажения данных или внешнего вмешательства. Ответственность за безопасность серверов на берегу несут бассейновые управления.

Хотя УКВ-канал имеет меньшую скорость передачи, испытания показали, что он способен справиться с задачей при движении судна на малом ходу. Это безусловно говорит о его эффективности применения в реальных условиях.

По словам С.Вихрова, специальных знаний для экипажей не требуется. Главное — наличие соответствующего оборудования на борту и на берегу. Управление системой интуитивно понятно, а основное внимание сейчас сосредоточено на отработке технических решений.

Фото: НПП «НавМарин»