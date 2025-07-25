Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных карт
25.07.2025

Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных карт

    • Научно-производственное предприятие «НавМарин» совместно с Администрацией Волжского бассейна провели ходовые испытания по доведению корректуры электронных навигационных карт (ЭНК) и оперативной информации до судов внутреннего водного транспорта.

    Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных картКак рассказали SeaNews в «НавМарине», в рамках испытаний навигационные данные передавались на судно через GSM и УКВ-радиосети — два независимых канала связи. Загруженный дистанционно массив включал как базовые электронные карты, так и корректуру к ним. После получения они были успешно установлены на электронную картографическую систему NavCom Voyager без каких-либо сбоев или ошибок.

    Проект изначально рассчитан на внедрение во всех бассейновых управлениях страны. Конкретные технологии передачи будут варьироваться в зависимости от географии и доступных каналов связи. В текущем году проходят стендовые и ходовые испытания предложенных систем. «НавМарин» и Волжское управление уже завершили эту часть проекта и доложили о положительном результате на совещании в Росморречфлоте.

    Технические решения, которые предлагает «НавМарин», позволяют передавать данные с берега на судно с помощью УКВ и GSM. Это значит, что судовладельцы смогут загружать карты и корректуру прямо на ходу», — пояснил заместитель генерального директора НПП «НавМарин» Сергей Вихров.

    Ожидается, что внедрение системы позволит существенно повысить безопасность судоходства в условиях роста перевозок и появления новых технологий, включая автономные суда. Передача актуальной информации экипажу будет происходить быстрее, маршрут можно будет оперативно скорректировать, что снизит риски аварий и упростит логистику.

    По сравнению с другими видами связи, УКВ-диапазон имеет важное преимущество — устойчивость к искусственным помехам. GSM и Wi-Fi в ряде регионов не могут выполнять свои задачи в полном объеме, в то время как речная УКВ-связь сохраняет стабильную передачу даже в сложных условиях.

    Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных картВ ходе испытаний основной задачей было обеспечить надёжный радиоканал между берегом и судном. Это удалось благодаря использованию специализированных антенн и мощных радиомодемов. Информация передавалась без сбоев, несмотря на движение судна.

    Для защиты информации используется раздельный подход: модем не подключается напрямую к навигационной системе. Сначала данные загружаются на отдельное устройство, затем вручную — в навигационную систему. Таким образом минимизируются риски искажения данных или внешнего вмешательства. Ответственность за безопасность серверов на берегу несут бассейновые управления.

    Хотя УКВ-канал имеет меньшую скорость передачи, испытания показали, что он способен справиться с задачей при движении судна на малом ходу. Это безусловно говорит о его эффективности применения в реальных условиях.

    По словам С.Вихрова, специальных знаний для экипажей не требуется. Главное — наличие соответствующего оборудования на борту и на берегу. Управление системой интуитивно понятно, а основное внимание сейчас сосредоточено на отработке технических решений.

    Фото: НПП «НавМарин»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2025
    Новые обстановочные суда в Амурском бассейне
    В ближайшее время два новых судна приступят к работе в Амурском бассейне.
    Амурский бассейнВспомогательный флотРечные перевозки
    0
    02.06.2025
    Проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов в речных портах
    В Пермском крае и Удмуртии
    Дорожная картаРечные перевозкиречные портыРосморречфлот
    0
    26.03.2025
    «Оборонлогистика» получила статус речного перевозчика
    Компании выдан соответствующий документ
    БуксирДокументыОборонлогистикаРечные перевозки
    0
    27.05.2025
    VIII Конференция «Речные перевозки России 2025»
    1-2 октября, Тольятти, технопарк «Жигулевская долина»
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0
    09.07.2025
    В акватории порта Архангельск прошли показательные испытания первого в регионе безэкипажного судна
    Разработчик и производитель морской робототехники - «Си Проект»
    Архангельская областьбезэкипажное судноИспытаниямаломерное судно
    0
    08.04.2025
    Концепт-проект речного парома нового поколения
    Разработало конструкторского бюро ОСК «Вымпел»
    КонцептОСКпаромРечные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.07.2025 Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа
    25.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    25.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%
    25.07.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2025
    24.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 в деталях
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •