Цифровая система связи при бедствии прошла испытания

В конце ноября 2025 года по инициативе научно-производственного предприятия «НавМарин» состоялись очередные испытания новой цифровой системы связи ЦССБ, которые проводились в Тверском районе гидросооружений ФГБУ «Канал имени Москвы» на акватории реки Волга.

Как рассказали SeaNews на предприятии, главной целью испытаний было подтверждение функциональных возможностей системы ЦССБ по обеспечению контроля аварийной обстановки на внутренних водных путях, мониторингасудоходства, а также передачи корректуры государственных электронных навигационных карт (ГЭНК) на суда по УКВ-радиоканалу.

Кроме представителей ФБУ «Канал им. Москвы» в испытаниях также приняли участие представители Управления безопасности судоходства Росморречфлота, специалисты ФГБУ «Канал имени Москвы», ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и ООО «РАДИО КОМПЛЕКС».

Помимо берегового сегмента системы ЦССБ, установленного на базе Тверского района гидросооружений, компоненты системы также находились на обстановочном судне «Юрий Никитин», задействованном в проведении испытаний.

В процессе испытаний при помощи судовых УКВ-радиостанций NavCom серии СРС производства НПП НавМарин осуществлялась передача сигналов бедствия с указанием идентификатора речной подвижной службы (ИРПС), точных координат судна и вида бедствия. Полученная информация принималась береговыми радиостанциями СРС-310КР и далее по сетиEthernet передавалась на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора радиотелефонной связи «БРИС-IP» производства компании «РАДИО КОМПЛЕКС», интегрированное в систему ЦССБ.

Одним из немаловажных этапов испытаний было постоянное получение данных о местоположении судна по запросу с береговой станции – мониторинг судовой обстановки в подшефной акватории. По запросу с АРМ оператор мог в реальном времени следить за местонахождением судна. Полученная информация о местоположении судна отображалась на электронной навигационной карте.

Кроме того, в процессе испытаний специалистами Росморречфлота была выполнена проверка возможности системы ЦССБ по передаче корректурных файлов ГЭНК при помощи радиоканала УКВ-диапазона с последующей загрузкой в электронную картографическую систему (ЭКС). Данный вопрос сейчас носит особый приоритет и находится под контролем Министерства транспорта.

В ходе испытаний по дистанционному радиоканалу передачи данных был успешно загружен файл, содержащий корректуру ГЭНК, после загрузки полученный массив был установлен на ЭКС без ошибок и предупреждений.

Цифровая система связи при бедствии ЦССБ успешно прошла испытания в полном объеме, тем самым подтвердив, что является современным инструментом для обеспечения высокого уровня безопасности судовождения на ВВП РФ посредством повышения эффективности процесса спасания при бедствии, а также оперативного диспетчерского регулирования на внутренних водных путях.

Фото: НПП НавМарин