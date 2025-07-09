В акватории порта Архангельск прошли показательные испытания первого в регионе безэкипажного судна

Показательные маневры организованы в преддверии экспериментальной доставки грузов беспилотным катером «Бриз» из Архангельска на отдаленные островные территории региона. В рамках июльского этапа запланированы рейсы по маршруту Архангельск – Соловки и обратно, уже проведены технические испытания в районе акватории порта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Возможности первого в регионе морского беспилотника оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Технические характеристики безэкипажного катера «Бриз» позволяют перевозить до полутонны груза на значительные расстояния.

Инициатором выступает ЗАО «Си Проект» – разработчик и производитель морской робототехники из Санкт-Петербурга. Как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Богданов, «Си Проект» давно участвует в создании безэкипажных комплексов, но именно морские беспилотники начал разрабатывать три года назад.

«Безэкипажный катер «Бриз» – маломерное судно с дизельным двигателем ярославского завода, снабжено большим количеством радиоэлектронных систем связи отечественного производства, что позволяет управлять им в разных режимах. Оснащен автоматической идентификационной системой, а также системой ручного и автоматического управления», – рассказал Д. Богданов.

По его словам, во время экспериментального перехода на Соловки за морским беспилотником будут наблюдать с двух постов: на сопровождающем судне «Шершнев» и в офисе компании «Си Проект» в Санкт-Петербурге.

«Судно пойдет в автоматическом режиме, но с возможностью перейти на ручное управление, – пояснил Д. Богданов. – Важно отработать задачи по доставке грузов на отдаленные территории в условиях открытого моря. В носовой части на катере находится грузовой отсек с контейнером, в который можно поместить необходимый груз. Это могут быть социальные, гуманитарные грузы, почтовые посылки и другое».

Благодаря реализации пилотного проекта Архангельская область станет первым северным регионом, где будет внедрен опыт применения морских беспилотников. Проект по безэкипажной морской логистике реализуется по поручению губернатора А. Цыбульского в рамках соглашения, которое подписано между правительством Архангельской области, компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика» на полях Петербургского международного экономического форума в июне этого года.

Как отметил генеральный директор АО «Безэкипажная логистика» Владимир Шумилов, в рамках соглашения по развитию морской робототехники и безэкипажной логистики отрабатываются сценарии применения морских безэкипажных систем, обсуждаются возможности развития береговой инфраструктуры для использования беспилотников и встраивание их в общую интермодальную систему.

«Архангельская область идеально подходит для внедрения морских беспилотных систем: открытое море, большая река для проведения тренировочных испытаний, населенные пункты с побережьем, большой морской порт, островные территории, много маломерного флота. Есть и потенциал человеческий – профессионалы отрасли, университет, который может готовить кадры, – сказал В. Шумилов. – Кроме технических вопросов обсуждаем и вопросы нормативно-правового обеспечения, которые позволят использовать безэкипажную логистику. В рамках экспериментальных переходов посмотрим, как судно пройдет в местных условиях, отработаем технические моменты, в том числе со всеми ответственными службами».

Экспериментальный переход морского беспилотника на Соловки состоится в ближайшие дни. Планируется доставить около 150 кг груза. Губернатор Архангельской области предложил в первой партии доставить на острова необходимый груз по направлению Архоблэнерго.

Глава региона также предложил компании «Си Проект» рассмотреть возможность получения статуса резидента Арктической зоны РФ, чтобы в дальнейшем развернуть производство морских беспилотников на территории Архангельской области и перейти к их промышленной эксплуатации.

«Нужно переходить к активной фазе реализации проекта, чтобы в течение двух лет такие безэкипажные суда могли ходить по маршруту островных территорий, доставляя необходимый груз. Сегодня мы запускаем экспериментальный образец, важно, чтобы в дальнейшем он стал частью логистической системы в регионе», – сказал А. Цыбульский.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области