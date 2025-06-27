Подписано соглашение по морским беспилотным перевозкам в Архангельской области

На полях Петербургского международного экономического форума подписано трёхстороннее соглашение о намерениях по сотрудничеству между правительством Архангельской области, компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Подписи под документом губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор ЗАО «Си Проект» Дмитрий Богданов и генеральный директор АО «Безэкипажная логистика» Владимир Шумилов.

Соглашение направлено на организацию и реализацию пилотного проекта по применению в Архангельской области беспилотных морских судов для грузовой логистики. Проект стартует уже в июле 2025 года и станет первым в России опытом использования морских беспилотников в северных условиях.

«Беспилотные технологии сегодня занимают особое место среди передовых направлений технологического развития. Их применение позволяет не только повышать эффективность процессов, но и находить практические решения в сложных условиях, где традиционные подходы теряют эффективность», – подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По словам главы региона, проект станет инструментом устойчивой доставки грузов и товаров первой необходимости в отдалённые и труднодоступные населённые пункты области. Инициатором выступает ЗАО «Си Проект» – разработчик и производитель морской робототехники из Санкт-Петербурга.

Первые маршруты пройдут между Архангельском и островными территориями города, а затем – до прибрежных населённых пунктов на Белом море и на Соловецкие острова.

«Сегодня мы закрепили достигнутые договорённости подписанием трёхстороннего соглашения, а уже в июле приступим к практической реализации проекта. Он позволит отработать практические сценарии применения беспилотных морских судов, выявить технические и организационные барьеры, оценить экономическую модель новой логистической схемы», – отметил А.Цыбульский.

Соглашением предусмотрено содействие со стороны правительства Архангельской области, в том числе взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, консультативная поддержка, помощь в формировании дорожных карт и проработка нормативно-правовых условий. В частности, до конца сентября 2025 года рассматривается возможность введения на территории региона экспериментального правового режима для использования морских беспилотных систем.

Как отметил В.Шумилов, соглашение даст начало большому пилотному проекту, рассчитанному на три года. Этот документ позволит проработать все перспективные направления применения морской робототехники и беспилотной логистики в Архангельской области, а в дальнейшем и в других арктических регионах.

«Первоначально мы будем отрабатывать вопросы, связанные с технологиями, которые нам необходимы для того, чтобы безэкипажные суда могли работать в условиях Арктики, обеспечивать безопасную навигацию и доставку грузов в труднодоступные населённые пункты, – сказал В.Шумилов. – Ещё один важный момент – развитие и подготовка кадров для отрасли. Сфера безэкипажных перевозок новая, она только формируется, и на сегодняшний день необходимы специалисты. Мы планируем развивать сотрудничество с вузами Архангельской области, что даст проекту большие возможности».

Компанией «Безэкипажная логистика» подготовлен предварительный график реализации проекта. В рамках июльского этапа запланированы отработка маршрутов в акватории порта Архангельск, экспериментальные рейсы по маршруту Архангельск – Соловки и обратно, проведение технических испытаний и технического обслуживания судов.

«В северных субъектах России примеров использования беспилотных морских судов пока практически не существует. Поэтому реализация этого проекта на территории Архангельской области имеет шанс стать реальным технологическим прорывом не только для региона, но и для всей Арктической зоны Российской Федерации», – подчеркнул губернатор.

По информации Архангельского управления ФГУП «Росморпорт», в регионе уже определены потенциальные точки для спуска и подъёма беспилотных судов. Также возможна организация судов обеспечения на коммерческой основе.

«В конечном итоге это вклад в повышение качества жизни людей на отдалённых территориях, обеспечение надёжной логистики и снижение издержек. Благодарю за сотрудничество и рассчитываю на успешное продолжение совместной работы», – резюмировал А.Цыбульский.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области