Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
23.07.2025

Компьютерное зрение для проверки вагонов

    • Специалисты по информационным технологиям ОТЭКО внедрили систему автоматизированного входного контроля геометрии вагонов, которая выявляет критические искривления кузова и снижает риск отправки негабаритных вагонов на разгрузку вагоноопрокидывателем, сообщили SeaNews в компании. Как результат, вероятность останова разгрузки из-за невозможности зафиксировать негабаритный вагон стремится к нулю и повышается общая эффективность оборудования обработки навалочных грузов.

    «При множестве циклов погрузки и разгрузки вагон подвергается различным воздействиям, которые приводят к его деформации. А поскольку вагоноопрокидыватель – это конструкция с чёткими геометрическими параметрами, необходимо отслеживать размер вагона, чтобы механизмы надежно фиксировали его при переворачивании», — пояснил руководитель службы вагонного хозяйства ОТЭКО Андрей Слюсаренко.

    Система входного контроля вагонов представляет собой аппаратно-программный комплекс с набором датчиков и камер компьютерного зрения.

    «Программа измеряет ширину и высоту вагона, строит его 3D-модель, при этом особое внимание уделяется выпуклости и вогнутости стенок, смещению пропорций относительно оси железнодорожного пути. Компьютерное зрение приходит на помощь осмотрщикам вагонов, которые проводят входной контроль, и на основе точных измерений помогает исключить ошибки субъективной оценки параметров», — уточнил руководитель ИТ-проектов ОТЭКО Решат Халилов.

    «Дутый вагон», как назвали проект специалисты ОТЭКО, — это передовая отечественная ИТ-разработка с перспективой масштабирования на другие предприятия отрасли. Сведения о вагонах с выявленными дефектами фиксируются в информационно-логистической системе ILSAR для дальнейшего учёта передвижения по терминалу, отправки собственнику после разгрузки и прибытия в порт со следующими партиями груза. Контроль геометрии прибывающих вагонов с помощью компьютерного зрения навалочный терминал в порту Тамань использует одним из первых в России.

    Фото: ОТЭКО


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.05.2025
    ОТЭКО цифровизировала корпоративное общение
    В частном «облаке»
    ITОблачные технологииОТЭКОЦифровизация
    0
    25.03.2025
    Завершается строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений
    Готовность проекта – 85%
    ОТЭКОСкладТаманьУдобрения
    0
    27.06.2025
    Подписано соглашение по морским беспилотным перевозкам в Архангельской области
    Участники проекта – Администрация Архангельской области и петербургские ЗАО «Си Проект» и АО «Безэкипажная логистика».
    Архангельская областьбеспилотные технологииИнновацииСоглашение
    0
    04.07.2025
    ИАА SeaNews ищет стратегического партнера для развития новых аналитических продуктов
    ИАА SeaNews развивает портфель своих аналитических продуктов для логистического рынка и в связи с этим рассматривает различные варианты стратегического партнерства.
    ИнновацииОнлайн-сервисПриглашениеСтратегическое партнерство
    0
    09.06.2025
    Сертифицированный тяжеловес
    Инновационный восьмиосный полувагон «Урал» получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза.
    вагонИнновацииСертификацияУралвагонзавод
    0
    14.02.2025
    Заложено первое электрическое пассажирское судно
    В серии из пяти
    закладка суднаИнновациипассажирское судноЭлектрическое судно
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    22.07.2025 Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    22.07.2025 Через Суэцкий канал со скидками
    22.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    21.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •