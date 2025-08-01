РЖД внедряют инновационные цистерны

Парк вагонов ФГК, дочерней компании РЖД, пополнили 40 восьмиосных цистерн модели «Находка», сообщили РЖД в своем телеграм-канале. У такой цистерны увеличеныобъём котла и грузоподъёмность. Это позволяет перевезти почти на 14% больше как светлых, так и тёмных нефтепродуктов по сравнению с типовыми 4-осными цистернами.

Вагон сконструирован таким образом, что «Находку» можно эксплуатировать на существующей инфраструктуре как отдельно в составе поезда, так и вместе с 4-осными цистернами без дополнительной маневровой работы. Кривые участки пути и сортировочные горки «Находка» проходит аналогично 4-осным вагонам.

Весной этого года новые цистерны успешно протестировали на Восточном полигоне. Результаты тестов и обратная связь от партнёров из нефтегазового сектора доказали эффективность эксплуатации 8-осных цистерн, отметили в РЖД.

Перевозки нефтепродуктов в таких вагонах позволят повысить провозную способность лимитирующих направлений железных дорог, в том числе Восточного полигона.

Фото: РЖД