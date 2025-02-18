Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначение в ФТС
18.02.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2024

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первого месяца 2025 года выросли в 1,4 раза. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 3,7 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 2,7 млн тонн (рост в 1,45 раза), Юга — 371,5 тыс. тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока — 13,2 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

    Всего в январе 2025 года на сети железных дорог было погружено 6,2 млн тонн удобрений – на 10,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (1,6 млн тонн, рост на 7,9%), Мурманской области (1,3 млн тонн, +6%) и Вологодской области (542,8 тыс. тонн, рост в 1,4 раза).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2025
    Установлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    В 2025 году
    квоталомОтходыЧерные металлы
    0
    06.02.2025
    Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%
    Перевозки во внутреннем сообщении снизились
    2025Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 4 неделя, 2025
    Ставки фрахта не изменились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    17.02.2025
    Контейнерооборот лидеров, январь 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта показали рост к январю прошлого года В январе этого года […]
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотЛидерыСингапур
    0
    30.01.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 5 неделя, 2025
    Ставки уменьшились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2025 M-Line расширяет ротацию китайского сервиса
    18.02.2025 Здесь убрали, там добавили
    18.02.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 2024
    18.02.2025 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    17.02.2025 Контейнерооборот лидеров, январь 2025
    17.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •