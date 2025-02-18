Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первого месяца 2025 года выросли в 1,4 раза. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 3,7 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 2,7 млн тонн (рост в 1,45 раза), Юга — 371,5 тыс. тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока — 13,2 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Всего в январе 2025 года на сети железных дорог было погружено 6,2 млн тонн удобрений – на 10,7% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (1,6 млн тонн, рост на 7,9%), Мурманской области (1,3 млн тонн, +6%) и Вологодской области (542,8 тыс. тонн, рост в 1,4 раза).

Фото: РЖД