Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, 50 неделя, 2025
12.12.2025

Фрахтовый рынок Черного моря, 50 неделя, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.07.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены данные ставок линий со сроком валидности июль 2025 года и статистика судозаходов за июнь 2025 года.
    FREIGHTMarketАналитикаконтейнерные линииФрахтовые ставки
    0
    03.07.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-мае 2025 года
    Снизился на 15,1%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    02.06.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2025
    Топливо подешевело.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    16.04.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-феврале 2025 года
    Снизился на 31,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0
    16.10.2025
    Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    Импорт сократился на 15,8%, экспорт – на 14,9%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.08.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 13,4%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    12.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 50, 2025
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •