Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 в деталях
26.09.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%

    • В августе 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 16,1% относительно показателя августа 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (80,1%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 13,1%. Импорт сократился на 31,7%, экспорт – на 19%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 4,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,7% меньше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 3,1% приходилось на рефконтейнеры, 96,9%– на сухие.

    71,5% груженых контейнеров прошли в каботаже, 16,3% – в импорте, 12,2%– в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 12,7%.

    В августе 2025 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42,7%, на Дудинку приходилось 28,1%, через Мурманск прошло 13,9%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.08.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности август 2025 года.
    2025FREIGHTMarketконтейнерные линииФрахтовые ставки
    0
    09.07.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-апрель 2025
    Отгрузки сокращаются
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    15.07.2025
    Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2025 года
    Товарооборот снизился на 0,2%.
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЯпония
    0
    18.08.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 33 неделя 2025
    Топливо дешевеет.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    28.04.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 17 неделя, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    07.07.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 27 неделя 2025
    Цены повысились На 27 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых […]
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%
    26.09.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 в деталях
    26.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    25.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5
    25.09.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •