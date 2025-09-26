Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2025 снизился на 16,1%

В августе 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 16,1% относительно показателя августа 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (80,1%), который по итогам отчетного месяца уменьшился на 13,1%. Импорт сократился на 31,7%, экспорт – на 19%.

Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 4,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 17,7% меньше, чем в августе 2024 года. Из общего объема груженых 3,1% приходилось на рефконтейнеры, 96,9%– на сухие.

71,5% груженых контейнеров прошли в каботаже, 16,3% – в импорте, 12,2%– в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 12,7%.

В августе 2025 года доля порта Архангельск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 42,7%, на Дудинку приходилось 28,1%, через Мурманск прошло 13,9%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi