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Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025
17.07.2025

Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025

    • Глобал Портсs опубликовал основные операционные показатели за второй квартал и первое полугодие 2025 года.

    Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов холдинга в отчетном периоде была на уровне или чуть лучше рынка.

    Так, контейнерооборот Глобал Портс во втором квартале относительно аналогичного периода 2024 года снизился на 4,6% до 259 тыс. TEU, а по итогам первого полугодия – уменьшился на 0,9% до 563 тыс. TEU.

    В Балтийском бассейне холдинг продолжил опережать рынок по темпам роста, отмечают в компании. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах Глобал Портс на Северо-Западе вырос во втором квартале 2025 года на 4,8%, до 175 тыс. TEU, в сравнении с январем-июнем 2024 года, и на 20,8%, до 388 тыс. TEU по итогам I полугодия.

    Терминалы Дальневосточного бассейна во втором квартале этого года снизили перевалку на 19,8% до 84 тыс. TEU, по итогам первого полугодия – на 29,2%, до 174 тыс. TEU.

    Контейнерооборот тылового терминала в Янино в январе–июне 2025 года увеличился на 2,2% и составил 31 тыс. TEU, оборот неконтейнерных грузов вырос на 4,9%, составив 60 тыс. тонн.

    Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов Глобал Портс продолжил расти и составил 1,7 млн тонн во втором квартале (плюс 11,3% относительно января-июня 2024 года) и 3,4 млн тонн по итогам первого полугодия (+3,6%).

    Холдинг продолжает наращивать объем перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна (+25,4% по итогам I полугодия), постепенно снижая объем менее маржинальной перевалки угля (-45,5% за тот же период).

    По данным Глобал Портс, российский рынок морской перевалки контейнеров снизился во втором квартале на 4,6% относительно аналогичного периода 2024 года и составил 1337 тыс. TEU. Сдерживающее влияние на динамику груженого импорта и экспорта оказали замедление потребительского спроса и укрепление курса рубля.

    «В условиях замедляющегося потребительского спроса и укрепления рубля контейнерный рынок может оставаться под давлением в течение третьего квартала 2025 года как в груженом импорте, так и груженом экспорте», — прогнозируют в Глобал Портс.

    Фото: Глобал Портс


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