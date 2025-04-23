Операционные итоги Global Ports, 1 квартал 2025

Global Ports Investments опубликовал основные операционные показатели за первый квартал 2025 года.

Как сообщили SeaNews в Global Ports, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста российского контейнерного рынка также на 2,5%.

По итогам первого квартала 2025 года терминалы в составе Global Ports перевалили 304 тыс. TEU из 1,4 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 22,1% российского контейнерного рынка.

На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминале «Восточной стивидорной компании» сократился на 36,2% до 91 тыс. TEU, тогда как снижение по рынку в регионе составило 6,6%.

Контейнерооборот Global Ports в Балтийском бассейне вырос на 38,1% до 213 тыс. TEU на фоне роста рынка на 12,7%.

Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов в первом квартале 2025 года уменьшился на 3,2% относительно первого квартала 2024 года и составил 1,7 млн тонн. Как объясняют в Global Ports, значительный рост объема перевалки удобрений (+30,6% до 1,2 млн тонн) не смог полностью компенсировать снижение объема обработки угля (-61,1% до 0,3 млн тонн) ввиду слабой конъюнктуры на зарубежных рынках угля и снижения экспорта угля из России в целом.

Перевалка ро-ро грузов и автомобилей составила 2,5 тыс. ед. (+490,1%), прочих неконтейнерных грузов – 200 тыс. тонн (+179,5%).

Контейнерооборот тылового терминала в Янино составил в первом квартале 2025 составил 17 тыс. TEU (+16,7%). Грузооборот неконтейнерных грузов на тыловом терминале снизился на 21,1% до 27 тыс. тонн

Фото: Global Ports Investments