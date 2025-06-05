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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
05.06.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%

    • В апреле 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,6% относительно показателя апреля прошлого года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 24,5%, каботаж – на 6,8%. В экспорте было перевалено на 0,8% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 16%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 40,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 14,2% меньше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 7% приходилось на рефконтейнеры, 93% – на сухие.

    49,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,6% – в каботаже, 24,6% – в экспорте и 1,6% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7,4%.

    В апреле 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 61,4%, Восточный обработал 18,1%, на Корсаков приходилось 7,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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