Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%

В апреле 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,6% относительно показателя апреля прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 24,5%, каботаж – на 6,8%. В экспорте было перевалено на 0,8% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 16%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года соответствовала 40,7%.

Груженых контейнеров было обработано на 14,2% меньше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 7% приходилось на рефконтейнеры, 93% – на сухие.

49,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,6% – в каботаже, 24,6% – в экспорте и 1,6% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 7,4%.

В апреле 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 61,4%, Восточный обработал 18,1%, на Корсаков приходилось 7,1%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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