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Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях
06.08.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 вырос на 33,3%

    • В июне 2025 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 33,3% относительно показателя июня 2024 года.

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    Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 вырос на 33,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,7%), который по итогам отчетного месяца увеличился на 45,5%. Экспорт упал на 98,2%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2025 года соответствовала 2,7%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,4% больше, чем в июне 2024 года. Из общего объема груженых 4,1% приходилось на рефконтейнеры, 95,9% – на сухие.

    99,8% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,2% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 86,2%.

    В июне 2025 года доля порта Мурманск в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 37,3%, на Дудинку приходилось 27,4%, через Архангельск прошло 21,4%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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