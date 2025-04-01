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С 2000 года выжила половина контейнерных линий из топ-50
01.04.2025

С 2000 года выжила половина контейнерных линий из топ-50

    • Из 50 крупнейших глобальных контейнерных линий, работающих в 2000 году, на рынке остались 24, сообщает Splash со ссылкой свежее исследование Sea-Intelligence.

    Совокупная вместимость флота «выживших» перевозчиков за это время существенно выросла. В целом, эти линии увеличили провозные мощности в период с 2000 по 2025 год с 2,5 млн TEU до 26,7 млн TEU. Рост составил почти 1000%, или в среднем 10% в год в течение этих 25 лет.

    Помимо 24 «старых» контейнерных линий, в топ-50 вошли 26 новых перевозчиков. Некоторые из них – это вновь созданные компании, а некоторые – те, кто в 2000 году не входили в топ-50.

    Эти 26 «новичков» в общей сложности управляют 6% мирового флота, тогда как «старички» – 84%.

    «Очевидно, что рынок претерпел существенную консолидацию. Это был путь длиной в 25 лет, в течение которых действующие с 2000 года игроки адаптировались и росли явно лучше, чем новички», – отмечают в Sea-Intelligence.

    Как прогнозирует Alphaliner, на этой неделе вместимость мирового контейнерного флота пересечет отметку в 32 млн TEU. Отметка в 30 млн TEU была достигнута в июне прошлого года на фоне рекордных поставок нового тоннажа.

    До этого отрасли потребовалось 50 лет, чтобы к 2001 году добраться до отметки в 5 млн TEU. Скачок с 20 млн TEU до 30 млн TEU произошел всего за семь лет.

    Фото: MSC


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