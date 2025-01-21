Продлен упрощенный порядок ввоза электроники в Россию

С 1 января и до конца 2025 года продлен упрощенный порядок ввоза смартфонов, планшетов, ноутбуков и других технических устройств. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

Ввоз таких товаров может осуществляться на основании заключения (разрешительного документа) Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, которое выдается отраслевой ассоциации или некоммерческой организации из перечня.

Заключение может не содержать информации о количестве товаров, их отправителе и получателе, что упрощает процесс оформления.

Фото: Дальневосточное таможенное управление