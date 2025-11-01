Информационно-аналитическое агентство
Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2025
01.11.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 27 октября — 1 ноября

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 43, 2025

    На 43 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 3%.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025

    На 44 неделе мировой индекс контейнерных перевозок Drewry вырос на 4%.

     

    Российский транспортный сектор

    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2025

    По данным РЖД, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 9 месяцев этого года сократились к показателю аналогичного периода прошлого года на 1%.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025

    На 43 неделе 2025 года ставки относительно 42 недели почти на всех исследуемых трейдах увеличились.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях

    В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 23,7% относительно показателя сентября прошлого года.

    Промежуточные итоги навигации в Волго-Донском бассейне

    В ФБУ «Администрация «Волго-Дон» подвели промежуточные итоги навигации.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 29,4%.

    Экспорт по жд черных металлов, 9 месяцев 2025

    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-сентябре 2025 года выросли на 15,9%.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях

    Экспорт, на долю которого приходилось 85,2% всего грузооборота, вырос на 21%.

    Жд перевозки в направлении Казахстана растут

    РЖД зафиксировали рост экспорта в направлении Казахстана на 6,6% по итогам 9 месяцев 2025 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    В сентябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 16% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 3,5%.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

    Грузооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях

    В сентябре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,6%.

    Грузы РЖД, 10 месяцев 2025: снижение сокращается

    По итогам 10 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Индия в январе-августе 2025 года

    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-августе 2025 года снизился на 8,3%.

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2025

    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2025 года составил 2,14 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Киргизия в январе-августе 2025 года

    По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в январе-августе 2025 года составил 2,2 млрд долларов.

    Товарооборот Россия – Казахстан в январе-августе 2025 году

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в январе-августе 2025 года составил 17 млрд долларов.

    Растет экспорт из ОЭЗ «Калуга»

    За 9 месяцев 2025 года объем поставок увеличился в 2 раза. 

    Товарооборот Россия – Германия в январе-августе 2025 года

    По итогам января-августа 2025 года товарооборот между Россией и Германией составил 1 млн тонн.

     

    Порты

    Гетеборг ждет рекорда

    С учетом достигнутого, в Гетеборге рассчитывают выйти по итогам года на рекордный контейнерооборот. 

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2025

    На 44 неделе в Азово-Черноморском регионе рост ставки фрахта снова понизились, не незначительно. 

    Фрахтовый рынок Черного моря, 44 неделя, 2025

    На 44 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Panamax на некоторые направления подросли.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 44, 2025

    На 44 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов снова увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 44, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 44 неделя 2025

    На 44 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива  во всех исследуемых портах увеличились.

     

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

