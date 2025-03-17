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Прибыль контейнерных линий в этом году может снизиться более чем на 80%
17.03.2025

Прибыль контейнерных линий в этом году может снизиться более чем на 80%

    • Прибыль контейнерных линий в этом году может снизиться более чем на 80%, сообщает Splash со ссылкой на прогноз Sea-Intelligence.

    По итогам 2024 года суммарная операционная прибыль (EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов) контейнерных перевозчиков составила 60 млрд долларов. Это третий по величине показатель за всю историю отрасли и самый высокий, если не учитывать период пандемии.

    В другом аналитическом агентстве – Blue Alpha Capital также предполагают, что сегмент морских контейнерных перевозок в этом году останется выгодным, но прибыль может упасть до отметки ниже 10 млрд долларов.

    «Учитывая продолжающуюся тенденцию к снижению фрахтовых ставок, результаты первого квартала этого года наверняка будут ниже итогов четвертого квартала прошлого года. Вероятность того, что новая администрация Трампа введет повышенные пошлины и сборы, привнесла еще больше неопределенности», – отмечают в агентстве.

    Банк международных расчетов со штаб-квартирой в Швейцарии также предупредил, что неопределенность на фоне заявлений Трампа, высокого уровня инфляции и повышенных процентных ставок на протяжении нескольких лет угрожает «просадкой» мировой экономики.

    «Неопределенность в отношении пошлин, фискальной политики США, иммиграции и регулирования… работает как отрицательный шок спроса. Они будут иметь отрицательные последствия для расходов, инвестиций, и мы видим некоторые признаки этого. Если пошлины и сборы будут введены — а некоторые уже введены — то отрицательные шоки спроса могут стать шоками предложения и вызвать инфляционное давление», – поясняют в банке.

    В 2025 году спотовые ставки фрахта на контейнерные перевозки демонстрируют снижение. China Containerized Freight Index с начала года снизился на 47%.

    По данным Drewry, ставки фрахта на направлениях Азия – Северная Европа / Средиземноморье и на транстихоокенском трейде сейчас ниже, чем когда-либо в 2024 году.

    Однако если сравнивать текущие спотовые ставки фрахта с уровнем середины декабря 2023 года, как раз перед кризисом в регионе Красного моря, то рост на маршрутах Азия – Северная Европа составляет 74%, Азия – Средиземноморье – 96%, а на транстихоокенском трейде – более чем на 40% по сравнению минимумами, имевшими место к концу 2023 года.

    В свою очередь, в Clarksons Research отмечают, что продолжающееся «смягчение» на спотовом рынке происходит на фоне снижения объемов контейнерных перевозок после китайского Нового года. На снижение ставок также повлиял рост конкуренции между перевозчиками на фоне реструктуризации альянсов и все той же неопределенностью, вызванной серией заявлений со стороны США.

    Maersk также прогнозирует в этом году, что прибыль линий обрушится и «в значительно степени выйдет из-под контроля перевозчиков».

    Прогноз операционной прибыли (EBIT) Maersk на 2025 год варьируется от 0 до 3 млрд долларов, в зависимости от того, возобновятся ли сервисы в регионе Красное море в середине или в конце года.

    Фото: Shipspotting


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