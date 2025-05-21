На Беломорско-Балтийском канале открылась навигация

С 20 мая 2025 года открыта транзитная навигация на Беломорско-Балтийском канале. Первой в шлюз №1 с Онежского озера зашла маломерная моторная яхта «Мун Ривер», а грузовую навигацию открыл сухогруз СТ-1352, который перевозит лесоматериалы, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Судоходные гидротехнические сооружения будут работать с 20 мая по 15 октября на северном склоне и по 30 октября на южном.

Для обеспечения безопасного судоходства на трассе канала выставили 741 знак плавучей обстановки, из них 370 буев.

В навигацию пассажирскими судами планируется выполнить 341 рейс на о. Кижи. Пассажирские рейсы, запланированные по Беломорско-Балтийскому каналу, будут осуществляться теми же судами, что и в прошлом году – 24 рейса. Основные направления круизных лайнеров – остров Кижи, Петрозаводск, Соловецкие острова, также добавятся стоянки в портопункте Повенец.

На выполнение пассажирских перевозок по местным направлениям Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск, планируется увеличить на 5 единиц состав флота на подводных крыльях («Кометы» и «Метеоры»).

Судоходные пути Беломорско-Онежского бассейна проходят по Республике Карелия, Ленинградской и Вологодской областям. Общая протяженность водных путей в границах бассейна составляет почти 2,5 тыс. км. Суммарная протяженность Беломорско-Балтийского канала – 220 км, в его состав входит 127 гидросооружений, в том числе 19 шлюзов, 13 плотин, 47 дамб и 13 водоспусков.

Беломорско-Балтийский канал был построен в 1933 году и соединил Белое море с Онежским озером, входящим в бассейн Балтики. Это кратчайший водный путь из северных районов в центральную часть страны и в Балтийское море.

Фото: Росморречфлот