Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июль 2025 года составили 4 млн 406,2 тыс. TEU, на 3,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 740 тыс. TEU – на 3,8% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 39 тыс. TEU (+8,3%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 3 млн 134,4 тыс. TEU – на 5,6% меньше, чем в январе-июле 2024 года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 46,9 млн тонн, на 1,9% меньше, чем годом ранее.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,8 раза до 7,5 тыс. TEU, сахара (+35,7% до 4,6 тыс. TEU) и цветных металлов (+31,3% до 95,8 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+4,4% до 24,8 тыс. TEU), лесных грузов (+1,5% до 351,8 тыс. TEU), бумаги (+7,4% до 224 тыс. TEU), черных металлов (+3,1% до 126,5 тыс. TEU) , цветной руды и серного сырья (+2,9% до 18,6 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+14,9% до 214,3 тыс. тонн).

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок каменного угля – на 43,6% до 4,7 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 41,4% до 163,9 тыс. TEU, строительных грузов – на 33,4% до 105,9 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 24,6% до 6,3 тыс. TEU.

Перевозки химикатов и соды сократились на 1,2% до 467,3 тыс. TEU, зерна – на 7,1% до 70,4 тыс. TEU, метизов – на 3,2% до 246,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 0,9% до 241,4 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 14,6% до 193,1 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 10,8% до 54,4 тыс. TEU.

Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 7,4% до 265 тыс. TEU, рыбы – на 7,4% до 19,7 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 5,3% до 16 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 1,7% до 116,3 тыс. TEU.

В июле во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 626,4 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 242 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в июне порядка 434,4 тыс. TEU.

