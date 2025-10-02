Грузы РЖД, 9 месяцев 2025: снижение на 6,7%

По итогам 9 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 830,2 млн тонн.

Несмотря на сокращение разрыва, по большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 240,4 млн тонн – на 2,8% меньше, чем за январь-сентябрь 2024 года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,4% до 147,2 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,7% до 80,2 млн тонн, строительных грузов – на 13,1% до 75,7 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,1% до 38,5 млн тонн, химикатов и соды – на 4,3% до 15,1 млн тонн, цемента – на 13,8% до 16 млн тонн, лома черных металлов – на 34,8% до 5,6 млн тонн, зерна – на 26,6% до 16,8 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,7% до 20,2 млн тонн, кокса – на 16,2% до 7,5 млн тонн, лесных грузов – на 5% до 19 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 8% до 82,4 млн тонн.

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4,5% до 52,5 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 4,9% до 13,1 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в сентябре 2025 года составила 91,4 млн тонн, на 3,3% меньше, чем в сентябре прошлого года и на 0,9% меньше, чем в августе этого года.

«Динамика погрузки по-прежнему определяется рядом внешних факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны и на мировых рынках – отметили в компании. – В сентябре отмечается ряд положительных трендов, способствующих поступательному восстановлению объемов погрузки. Второй месяц подряд увеличивается погрузка зерна благодаря новому урожаю, продолжает расти вывоз удобрений. В условиях уменьшения спроса на металлургическую продукцию на внутреннем рынке наращивается экспорт как черных металлов, так и железной руды».

Грузооборот за первые 9 месяцев 2025 года составил 1850,6 млрд тарифных т/км, что на 1,7% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 1,3% до 2295,9 млрд т/км.

В сентябре грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% до 199,2 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 7,8% и составил 248,2 млрд т/км.

Фото: РЖД