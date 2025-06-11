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Международные контейнерные перевозки на пространстве СНГ растут
11.06.2025

Международные контейнерные перевозки на пространстве СНГ растут

    • Перевозки грузов в контейнерах в международном сообщении на пространстве СНГ выросли в 2024 году на 15,5%, до 72,3 млн тонн. Такие данные привел в своем выступлении на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества в Душанбе глава Совета, руководитель РЖД Олег Белозёров. Как сообщает пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале, всего перевезено более 1,6 млрд тонн грузов.

    О.Белозёров подчеркнул, что железнодорожными администрациями ведётся динамичная работа по развитию международных транспортных коридоров. Принято решение о создании специальной стратегической группы в рамках Совета по данному направлению. Её задачами станут согласование гибких тарифных условий, цифровизация и совершенствование технологии перевозок.

    Большое внимание уделяется организации бесшовного транзита по МТК «Север – Юг».

    Глава Совета отметил более чем трехкратный рост в 2024 году контейнерных перевозок по западному маршруту в Иран и далее (отправлено более 5,5 тыс. TEU) и более чем двукратный по итогам 4 месяцев 2025 года (3,5 тыс. TEU).

    Существенное увеличение контейнеропотока фиксируется и на восточном маршруте МТК «Север – Юг». За 4 месяца 2025 года объём контейнерных перевозок вырос в 2,5 раза и составил более 1,3 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


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