Информационно-аналитическое агентство
Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-4
19.09.2025

Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-4

    • Своим мнением о ситуации на рынке контейнерных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с читателями SeaNews поделился руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

    Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-4Как изменился с начала года объем импорта контейнерных грузов из стран АТР? Какова динамика за год? С чем вы это связываете?

    Если в начале 2025 года объем импорта контейнерных грузов из стран АТР был сопоставим с аналогичным показателем прошлого года, то в летние месяцы он существенно сократился. Среди основных причин – практически полная остановка весной поставок китайских автомобилей, которые ранее составляли до четверти всех импортных контейнерных грузов, сохраняющиеся трудности российских импортеров с кредитованием из-за высокой ставки рефинансирования и ряд других.

    Какая доля контейнерных перевозок из региона приходится на прямое жд, мультимодальный сервис с жд из портов Дальнего Востока? Насколько выросла доля автоперевозок из Китая? Как эти показатели изменились за последний год, почему?

     Мы не располагаем данными официальной статистики по распределению объемов по маршрутам, но, по экспертным оценкам, до половины контейнерных грузов приходится на прямые железнодорожные сервисы. В то же время доля автомобильного транспорта в общем количестве перевозок из Китая в Россию растет, в том числе за счет контейнерных грузов, которые доставляются морем из стран Южной и Юго-Восточной Азии в Китай, где перегружаются в траки для дальнейшей доставки в РФ.

    Ожидаете ли вы переориентацию грузов с жд на автомобильный транспорт в случае дальнейшего повышения жд тарифов, которое планируется в 2026 году? Как в этом случае могут измениться тарифы на автодоставку?

    Переориентация части контейнерных грузов из Китая в РФ с жд сервисов на автотранспорт возможна, но не только в связи с ростом тарифов. В последние месяцы доставка одного 40’HC контейнера из Китая в Москву по железной дороге почти вдвое дешевле, чем автомобильным транспортом. Если железнодорожные тарифы вырастут, часть грузов переориентируется с контейнеров на автомобили, что, в свою очередь, спровоцирует удорожание автоперевозок.

    Видите ли вы в связи с этим какие-то риски: как это отразится на грузопотоках, на логистике? Есть ли, например, вероятность, что если автотранспорт вытеснит железную дорогу в перевозке грузов из АТР, то логистика через Дальний Восток (порты, жд, терминалы) утратит свое ключевое значение, а больше грузов будет направляться напрямую в порты Новороссийска и Санкт Петербурга?

    Полное вытеснение автотранспортом железнодорожных контейнерных перевозок маловероятно, поскольку на дальних расстояниях он экономически менее интересен. Когда рынок приходит в равновесие после изменений, грузопотоки, как правило, перераспределяются в пользу более выгодных маршрутов.

    Что касается морских маршрутов через порты Новороссийска и Санкт-Петербурга, то эти сервисы имеют значительно большие транзитные сроки по сравнению как с автомобильным, так и с железнодорожным транспортом.

    Как, по вашему мнению, можно минимизировать эти риски? Какие стратегии для своей компании вы прорабатываете?

    Основная стратегия – диверсификация потоков и использование всех доступных транспортных опций (ж/д, авто, мультимодальные схемы, морские сервисы).

    Фото: FM Logistic / РЖД

     

     


