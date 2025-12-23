Импорт «под елочку»

Накануне праздников уральские таможенники оформили еще 10 тонн новогодних товаров, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

Всего с начала года объем ввезенных новогодних товаров на Урал составил 40 тонн. Основным поставщиком остается Китай.

Традиционно пик ввоза приходится на лето, однако в этом году 25% от общего объема праздничной атрибутики ввезли в ноябре и декабре. За этот период задекларировано свыше 10 тонн новогодних украшений. По весу этот показатель на 70% выше, чем за те же месяцы предыдущего года.

Фото: ФТС