Игрушечный импорт

К Новому году на Урал привезли более миллиона игрушек, сообщила Федеральная таможенная служба в своем канале в МАКС.

Всего же с начала года в регион импортировано около 3 млн штук различных игр и игрушек. В октябре-ноябре уральские таможенники оформили более миллиона различных игровых товаров – на 80% больше, чем в прошлом году.

Основные страны-поставщики – Китай, Гонконг, Узбекистан.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого год, в 6 раз увеличились поставки игрушек и моделей со встроенным двигателем. Популярностью пользуются также настольные игры, поставки которых увеличились на 16%.

