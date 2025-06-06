Первая партия узбекских арбузов в Омск

С начала мая 2025 года на Омском таможенном посту проведен таможенный контроль при завершении таможенного транзита в отношении 595 тонн арбузов, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

В этом году таможенники региона отмечают достаточно раннее начало сезона для ввоза этой ягоды. Обычно этот период стартовал в последние майские даты или в первые дни лета.

«Вся продукция выпущена для реализации на внутреннем рынке региона после того, как специалисты Россельхознадзора по Омской области проверили её безопасность. За 5 месяцев этого года объём транзита фруктов и овощей из Республики Узбекистан вырос на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас в день на пост прибывает до 35 машин со свежим товаром, он выпускается в приоритетном порядке», – рассказал и.о. начальника таможенного поста Сергей Кинсфатор.

Фото: ФТС