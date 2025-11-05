Тонна рептилий на Уральской таможне

Уральские таможенники оформили 500 змей и ящериц, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Предприниматель из Липецка ввез 500 особей из Чехии общим весом почти 100 кг: 460 королевских питонов, 16 пантеровых полозов, 4 королевские змеи, древесную гадюку, индокитайских, пятнистых и кнутовидных полозов, а также бородатую агаму, анолиса Гармана и синеязыкого сцинка.

Для комфортной транспортировки живой «груз» перемещался в специальных индивидуальных пластиковых коробках. Получатель рептилий занимается их разведением на продажу частным лицам.

Фото: Екатеринбургский зоопарк