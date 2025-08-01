ФТС об импорте овощей и фруктов на Камчатку

За 7 месяцев 2025 года в морском порту Петропавловск-Камчатский таможенные органы оформили более 1,7 тыс. тонн импортных овощей и фруктов, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

На Камчатку поступают различные сорта яблок, груш, винограда, мандаринов, лимонов, нектаринов и других фруктов, а также десятки видов овощей. Общая стоимость ввезенной продукции превысила 4,5 млн долларов.

В среднем каждый месяц в Петропавловск-Камчатский прибывает 12 рефрижераторных контейнеров с плодоовощной продукцией из Китая. Товары следуют транзитом через автомобильные пункты пропуска Приморского края и морской порт Владивосток.

«В связи с резким ростом импортных поставок овощей и фруктов в апреле 2025 года в регионе деятельности поста был оборудован и введен в эксплуатацию современный склад для проведения таможенного и фитосанитарного контроля. Выпуск таких товаров осуществляется в кратчайшие сроки после завершения всех видов контроля», — рассказала начальник таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский Алёна Гуреева.

Фото: ФТС