Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в 3 раза, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

С начала года уральские таможенники оформили 240 тонн фруктов из КНР на более чем 50 млн рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года поставки увеличились в три раза.

«Больше всего уральцы любят свежее манго. Поставки этого фрукта составляют более половины от объема всех импортированных плодов – завезено 155 тонн на 37 млн руб. Рост в 40 раз. На втором месте по популярности у жителей региона питайя. Ее поставки выросли в 15 раз и составили почти 80 тонн на 13 млн руб.», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов. А вот спрос на китайские ананасы упал – привезли всего 4 тонны.

Фото: ФТС