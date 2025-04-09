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Черноморские терминалы Украины нарастили импорт груженых контейнеров на 154%
09.04.2025

Черноморские терминалы Украины нарастили импорт груженых контейнеров на 154%

    • Оборот груженых контейнеров черноморских контейнерных терминалов Болгарии, Румынии и Украины вырос на 12% и по итогам 2024 года составил чуть более 1 млн TEU, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные Informall BG.

    Объемы груженого контейнерооборота увеличились относительно 2023 года во всех этих странах: в Болгарии – на 4,5% до 233,1 тыс. TEU, Румынии – на 9,5% до 695,8 тыс.TEU. Самый большой рост зафиксирован у украинских контейнерных терминалов, расположенных в Черноморском регионе, – на 78% до 86,7 тыс. TEU

    В целом, в 2024 году доля груженых контейнеров составила 77% от общего контейнеропотока, порожних, соответственно, 23%. 54% груженых контейнеров прошло в импорте, при этом объемы контейнерного импорта в Болгарию, Румынию и на Украину выросли на 21%. Наибольший прирост импорта зафиксирован на украинских контейнерных терминалах – 154%. В Румынии рост составил 22%, Болгарии – 4%.

    Экспорт из этих стран в совокупности увеличился на 3% за счет роста экспорта из портов Украины и Болгарии – на 47% и 5% соответственно, в то время как груженый экспорт из портов Румынии сократился на 3%.

    По итогам 2024 года самая большая доля объема перевалки груженых контейнеров у Румынии – 67%, затем идет Болгария с 23%. Наименьшая доля у Украины – 10%.

    В тройку крупнейших контейнерных терминалов в этих странах вошли DPW (Констанца, Румыния), Варна (Болгария) и Бургас (Болгария).

    «Исторически Maersk, MSC и CMA CGM были крупнейшими перевозчиками в Черноморском регионе, а их общая доля рынка в последние годы превышала 60%», – пишет издание.

    Доля на этом рынке Maersk составила по итогам 2024 года 28,7%, MSC – 21,8%, CMA CGM – 12,7%. Далее, из крупных линий, идут Hapaq-Lloyd с 8% и COSCO с 5,8%.

    Фото: Maritime Executive / Informall BG


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