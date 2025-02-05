Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях
05.02.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

    • В декабре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5% относительно показателя аналогичного месяца 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 83,6% всего грузооборота, вырос на 5,4%. Импорт прибавил 32,3%. В каботаже было перевалено на 11,5% больше, чем в декабре 2023 года. Транзит снизился на 76,5%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в декабре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в декабре 2024 года доля угля и кокса составляла 42,1%, нефти и нефтепродуктов – 25,6% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 2,5 млн тонн.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 2,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 82,5% больше, чем годом ранее, оборот прочих насыпных грузов вырос на 43,6%.

    Наиболее значительно, на 84,5% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Цветных металлов перевалили на 62,1% меньше, чем годом ранее, черных металлов – на 54,6% меньше.

    В декабре 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 39,2%, Владивосток обработал 16,1%, на Ванино приходилось 13,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
    Больше всего грузов из ЕС отправили Германия, Италия и Польша
    Только для подписчиков
    2024грузовые перевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    21.01.2025
    Регионы-лидеры по погрузке на жд
    По итогам 2024 года
    2024ЛидерыПогрузкаРегионы
    0
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    22.01.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2024
    Контейнерооборот вырос на 7,3%
    Только для подписчиков
    2024КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    13.01.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза
    Импорт увеличился в 4,3 раза
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.01.2025
    Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции
    По итогам 2024 года
    2024ГрузооборотИтогиНацрыбресурс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.02.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    05.02.2025 Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов
    04.02.2025 Контейнерные порты Турции, итоги 2024 года
    04.02.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    04.02.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2024 вырос на 19,5%
    03.02.2025 Повышенные пошлины Трампа и рынок морских перевозок
    Госрегулирование Показать всё
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    29.01.2025 В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •