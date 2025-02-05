Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024: выросла перевалка тарно-штучных грузов

В декабре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5% относительно показателя аналогичного месяца 2023 года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 83,6% всего грузооборота, вырос на 5,4%. Импорт прибавил 32,3%. В каботаже было перевалено на 11,5% больше, чем в декабре 2023 года. Транзит снизился на 76,5%.

Согласно имеющимся официальным данным, в декабре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна почти 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в декабре 2024 года доля угля и кокса составляла 42,1%, нефти и нефтепродуктов – 25,6% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 2,5 млн тонн.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 2,3 раза. Тарно-штучных грузов было обработано на 82,5% больше, чем годом ранее, оборот прочих насыпных грузов вырос на 43,6%.

Наиболее значительно, на 84,5% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Цветных металлов перевалили на 62,1% меньше, чем годом ранее, черных металлов – на 54,6% меньше.

В декабре 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 39,2%, Владивосток обработал 16,1%, на Ванино приходилось 13,6%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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