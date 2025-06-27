Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Раскрыта преступная схема с китайским импортом
27.06.2025

Раскрыта преступная схема с китайским импортом

    • Европейская прокуратура (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) раскрыла преступную схему, связанную с подделкой документов на китайский импорт в Европу через греческий порт Пирей, в результате которой было недополучено 700 млн евро в виде таможенных пошлин и НДС.

    Расследование под названием «Калипсо» затронуло 14 стран – Болгарию, Китай, Чехию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению и Испанию. Преступная схема включала массовый импорт текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и других товаров.

    «Речь идет о нескольких преступных группах, в основном контролируемых гражданами Китая, которые осуществляли полный цикл импорта товаров из Китая на рынок ЕС, включая дистрибуцию в различные государства-члены и продажу конечным потребителям, а также отмывание денег и перевод прибыли обратно в Китай, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин и совершая крупномасштабное мошенничество с НДС», – говорится в заявлении EPPO.

    После того как товары из Китая прибывали в ЕС, в основном через порт Пирей, их стоимость занижалась. Или, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, товары умышленно неверно классифицировались. Товары впоследствии продавались компаниям, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, что позволяло первому очевидному покупателю воспользоваться освобождением от уплаты НДС на импорт на основе таможенной процедуры 42 (CP42). «Эта процедура, введенная для упрощения трансграничной торговли, освобождает импортеров от уплаты НДС в стране импорта, если импортируемые товары впоследствии транспортируются в другое государство-член ЕС», – уточнили в EPPO.

    Преступные организации, в отношении которых проводится расследование, подделывали счета-фактуры и транспортные документы, чтобы скрыть реальное место назначения товаров. Транспортные документы уничтожались сразу после доставки товара, а товар продавался конечным покупателям, в основном на черном рынке, за наличные, говорится в сообщении.

    Было проведено более 100 обысков в офисах таможенных брокеров, компаний, контролируемых организованными преступными группами, налоговых консультантов, юристов, бухгалтеров и транспортных компаний в Болгарии, Греции, Франции и Испании. Арестованы десять подозреваемых, в том числе двое сотрудников таможни.

    В результате операции «Калипсо» правоохранительные органы изъяли 5,8 млн евро (из которых 4,75 млн евро в Греции, а остальные во Франции и Испании) в разных валютах, включая гонконгские доллары, евро в цифровых кошельках и криптовалюты. Кроме того, изъяты 7,1 тыс. электровелосипедов и 3,7 тыс. электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейших проверок и верификации в порту Пирей. Также изъяты 11 объектов недвижимости, расположенных в Испании и 27 транспортных средств и предметов роскоши (сумки, часы и ювелирные изделия). В Греции также были выданы ордеры на арест недвижимости, яхт и банковских счетов.

    Общий ущерб от преступной деятельности группировки в настоящее время оценивается примерно в 700 млн евро, из них более 250 млн евро приходится на неуплаченные таможенные пошлины и около 450 млн — на неуплаченный НДС.

    Фото: EPPO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2025
    США включили Chipolbrok в список контролируемых перевозчиков
    Теперь компания подлежит усиленному регулирующему надзору со стороны Федеральной морской комиссии.
    FMCКитайПольшарегулирование
    0
    20.05.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    РФ осуществляла перевозки в 13 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    07.04.2025
    Южная Корея выигрывает от повышенных сборов США c китайских судов
    В марте страна обогнала Китай по объему заказанного тоннажа
    КитайЛидерповышенные пошлиныпортфель заказов
    0
    15.04.2025
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2025
    Поставки существенно выросли
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    26.03.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 8 стран Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    08.04.2025
    Грузооборот через КПП Тунцзян на границе Китая с Россией
    Составил более 10 млн тонн
    Железная дорогаКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае вырос на 31,1%
    27.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025
    26.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
    25.06.2025 Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ
    25.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%
    24.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •