Раскрыта преступная схема с китайским импортом

Европейская прокуратура (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) раскрыла преступную схему, связанную с подделкой документов на китайский импорт в Европу через греческий порт Пирей, в результате которой было недополучено 700 млн евро в виде таможенных пошлин и НДС.

Расследование под названием «Калипсо» затронуло 14 стран – Болгарию, Китай, Чехию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению и Испанию. Преступная схема включала массовый импорт текстиля, обуви, электросамокатов, электровелосипедов и других товаров.

«Речь идет о нескольких преступных группах, в основном контролируемых гражданами Китая, которые осуществляли полный цикл импорта товаров из Китая на рынок ЕС, включая дистрибуцию в различные государства-члены и продажу конечным потребителям, а также отмывание денег и перевод прибыли обратно в Китай, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин и совершая крупномасштабное мошенничество с НДС», – говорится в заявлении EPPO.

После того как товары из Китая прибывали в ЕС, в основном через порт Пирей, их стоимость занижалась. Или, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин, товары умышленно неверно классифицировались. Товары впоследствии продавались компаниям, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, что позволяло первому очевидному покупателю воспользоваться освобождением от уплаты НДС на импорт на основе таможенной процедуры 42 (CP42). «Эта процедура, введенная для упрощения трансграничной торговли, освобождает импортеров от уплаты НДС в стране импорта, если импортируемые товары впоследствии транспортируются в другое государство-член ЕС», – уточнили в EPPO.

Преступные организации, в отношении которых проводится расследование, подделывали счета-фактуры и транспортные документы, чтобы скрыть реальное место назначения товаров. Транспортные документы уничтожались сразу после доставки товара, а товар продавался конечным покупателям, в основном на черном рынке, за наличные, говорится в сообщении.

Было проведено более 100 обысков в офисах таможенных брокеров, компаний, контролируемых организованными преступными группами, налоговых консультантов, юристов, бухгалтеров и транспортных компаний в Болгарии, Греции, Франции и Испании. Арестованы десять подозреваемых, в том числе двое сотрудников таможни.

В результате операции «Калипсо» правоохранительные органы изъяли 5,8 млн евро (из которых 4,75 млн евро в Греции, а остальные во Франции и Испании) в разных валютах, включая гонконгские доллары, евро в цифровых кошельках и криптовалюты. Кроме того, изъяты 7,1 тыс. электровелосипедов и 3,7 тыс. электроскутеров, а также 480 контейнеров для дальнейших проверок и верификации в порту Пирей. Также изъяты 11 объектов недвижимости, расположенных в Испании и 27 транспортных средств и предметов роскоши (сумки, часы и ювелирные изделия). В Греции также были выданы ордеры на арест недвижимости, яхт и банковских счетов.

Общий ущерб от преступной деятельности группировки в настоящее время оценивается примерно в 700 млн евро, из них более 250 млн евро приходится на неуплаченные таможенные пошлины и около 450 млн — на неуплаченный НДС.

Фото: EPPO