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Новый прямой грузовой железнодорожный маршрут Тяньцзинь – Ташкент
27.05.2025

Новый прямой грузовой железнодорожный маршрут Тяньцзинь – Ташкент

    • Между северо-китайским портовым городом Тяньцзинь и столицей Узбекистана открылся прямой грузовой железнодорожный маршрут. Первый состав по данному маршруту отправился 20 мая. Он доставит в Ташкент 50 контейнеров, привезенных морским путем из Южной Кореи. Ожидается, что время в пути составит две недели, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По данным оператора нового железнодорожного маршрута, поезд доставит в Ташкент преимущественно автозапчасти, а также некоторые виды механического оборудования, инженерных стройматериалов и бытовой электроники.

    В представительстве АО «Узбекистон темир йуллари» в Китае отметили, что прямой маршрут сократил путь грузоперевозок из Тяньцзиня в Узбекистан более чем на 800 км по сравнению с прежними маршрутами, проходящими с транзитом через города Сиань, Хами или Урумчи.

    Фото: Xinhua


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