Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 4 месяца 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем увеличились за 4 месяца этого года на 0,8%.

В январе-апреле 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов. Экспорт вырос на 1,7% до 12,7 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн экспортных грузов (+1,7%), через Гродеково – Суйфэньхэ – 2,9 млн тонн (+6,9%), через Нижнеленинское – Тунцзян – 1,9 млн тонн (+10,5%), через Камышовую – Хуньчунь – 780 тыс. тонн грузов (-37,2%).

С точки зрения номенклатуры, выросли перевозки железной руды – на 22,1% до 2,8 млн тонн, лесных грузов – на 2,3% до – 2,5 млн тонн, бумаги – на 27,5% до 1,3 млн тонн, нефтяных грузов – 28,5% до на 306 тыс. тонн, цветных металлов – в 1,7 раза до 412 тыс. тонн и удобрени1 – в 1,9 раза до 842 тыс. тонн.

Фото: РЖД