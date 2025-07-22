Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток.

Как сообщили SeaNews в группе, поезда отправляются в среднем два раза в месяц от станции Петрозаводск и прибывают во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO).

Расчетное время в пути составляет 14 дней. В перспективе рассматривается возможность увеличения частоты отправок по этому маршруту до 4 поездов каждый месяц.

Грузопоток сервиса формируют пиломатериалы и пеллеты. Планируемый ежемесячный объем перевозок — порядка 600 TEU.

Новый железнодорожный сервис ориентирован на крупнейшие деревообрабатывающие предприятия Северо-Запада России и, в частности, Республики Карелия, предоставляя им дополнительные возможности по отправке экспортной продукции в страны Восточной и Юго-Восточной Азии через Владивосток с помощью регулярных морских линий FESCO.

Первый регулярный контейнерный поезд, груженный 152 TEU, прибыл из Петрозаводска в ВМТП 20 июля. Далее груз будет доставлен на контейнеровозах Группы в порты Южной Кореи — Пусан и Кванъян. Отправка следующего поезда из Карелии во Владивосток запланирована на 23 июля.

Фото: FESCO