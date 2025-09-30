Информационно-аналитическое агентство
Назначен управляющий директор ВМТП
30.09.2025

Назначен управляющий директор ВМТП

    • Управляющим директором «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO, предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») назначен Иван Радченко, сообщили SeaNews в FESCO.

    «Иван Радченко обладает большим управленческим опытом в российских и международных транспортно-логистических компаниях. До назначения на должность управляющего директора ВМТП руководил крупными контейнерными терминалами на Балтике и Дальнем Востоке. В 2000-х годах работал на различных должностях в ВМТП», – ответили в группе.

    Дмитрий Паньков, исполнявший обязанности управляющего директора ВМТП, продолжит курировать портовый дивизион FESCO в качестве заместителя генерального директора Группы и возглавит Наблюдательный совет ВМТП.

    Фото: FESCO


  •  




