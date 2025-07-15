Первый контейнерный поезд из Владивостока в Нижнекамск

Транспортная группа FESCO организовала отправку первого контейнерного поезда по маршруту Владивосток – Нижнекамск (Республика Татарстан) с импортными грузами для предприятий Камской экономической зоны.

Как сообщили SeaNews в группе, поезд FESCO Kama Shuttle отправился из Владивостокского морского торгового порта (входит в состав FESCO) 11 июля. Расчетное время прибытия на железнодорожную станцию Круглое Поле составит 10-11 дней. Далее состав будет направлен на контейнерный терминал «Один пояс и один путь», откуда грузы будут распределены по предприятиям региона автотранспортом.

В железнодорожном составе в Нижнекамск следуют грузы широкой номенклатуры из Китая, Южной Кореи, Таиланда, в том числе различные полимеры. Параллельно FESCO формирует грузовую базу для запуска из ВМТП следующего контейнерного поезда по этому маршруту. Отправка запланирована на конец июля.

«Наш поезд прибывает непосредственно в один из ключевых и наиболее развитых промышленных центров, в «производственное сердце» Республики Татарстан. Терминал «Один пояс и один путь» имеет выгодное географическое положение, в связи с чем новый железнодорожный сервис позволяет клиентам из Камской экономической зоны существенно сократить расходы на доставку «от двери до двери»», — прокомментировал исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров.

FESCO заключила соглашение о сотрудничестве с логистической компанией «Один пояс и один путь», направленное на реализацию совместных проектов по развитию отправок контейнерных поездов с использованием мощностей одноименного терминала в Татарстане, на выставке «ТрансРоссия» в марте 2025 года, напомнили в группе.

Фото: FESCO