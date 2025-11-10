Информационно-аналитическое агентство
«РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд в новый иранский логистический хаб
10.11.2025

«РЖД Логистика» отправила первый контейнерный поезд в новый иранский логистический хаб

    • Первый контейнерный поезд «РЖД Логистики» прибыл в сухой порт Априн в Иране, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с российской сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг» и прибыл в сухой порт Априн. Транзитное время составило 13 дней.

    «Мультимодальный хаб Априн — крупнейший логистический проект Ирана, который был запущен в мае 2025 года. Его стратегическое расположение рядом с Тегераном на пересечении национальных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг» открывает широкие возможности для доставки грузов по всему региону, – отметили в «РЖД Логистике».

    Фото: «РЖД Логистика»


