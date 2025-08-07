Контейнерный поезд Владивосток – Калуга

Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) в Калугу с автомобильными комплектующими из Китая.

Как сообщили SeaNews в группе, железнодорожный сервис, получивший название FESCO Kaluga Shuttle, направлен на регулярные поставки для одного из заводов по производству автомобилей в Калужской области. Машинокомплекты доставляются в ВМТП на контейнеровозах FESCO из северных портов Китая в рамках прямой морской линии FESCO China Direct Line.

Первая партия автокомплектующих (152 TEU) в составе ускоренного контейнерного поезда отправилась из ВМТП 6 августа. Расчетное время в пути до Калуги составляет 12 дней, общее транзитное время всей интермодальной перевозки — порядка 35 суток. Отправка следующего состава из Владивостока запланирована на 15 августа.

Фото: FESCO