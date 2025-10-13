Новый жд сервис из Китая в Ульяновск

Мультимодальный интегратор ГК «Дело» «Рускон2 запустил регулярный железнодорожный сервис из китайской провинции Аньхой в Ульяновск, сообщила группа «Дело» в своем телеграм-канале.

Поезд следует со станции Хэфэйбэй до станции Ульяновск-3 через погранпереходы Эрлянь (Китай), Замын-Ууд (Монголия) и Наушки (Россия). Время в пути — 20 дней, частота отправок — два состава в месяц с перспективой увеличения до трёх.

Сервис ориентирован на доставку автомобилей, машинокомплектов и оборудования, но также возможны перевозки сборных, тяжеловесных грузов и продукции химической промышленности.

«Новый сухопутный сервис является альтернативой и дополнением мультимодальных маршрутов через Дальний Восток и морского через Суэцкий канал», — отметил первый вице-президент Рускон Андрей Чернышёв.

Фото: ГК «Дело»