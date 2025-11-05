Информационно-аналитическое агентство
О транспортно-логистической повестке
05.11.2025

    • По итогам визита главы Правительства России Михаила Мишустина в КНР подписано совместное коммюнике, в котором особое внимание уделено транспортно-логистической повестке.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса в свое телеграм-канале, стороны договорились:

    • развивать сотрудничество по вопросам Арктики и Северного морского пути, включая повышение безопасности судоходства, создание полярных судов, подготовку кадров, увеличение грузопотока и повышение конкурентоспособности маршрута. Развитие СМП осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»;
    • модернизировать пункты пропуска, оптимизировать режим работы, расширять номенклатуру и объемы перевозимых товаров;
    • координировать железнодорожное движение, обеспечивать стабильное передвижение контейнерных составов, возобновлять трансграничное пассажирское сообщение и внедрять безбумажные документы;
    • упрощать административные процедуры при автомобильных перевозках и расширять номенклатуру перевозимых опасных грузов;
    • развивать трансграничные автоматизированные перевозки, технологии беспилотного вождения и современные логистические сервисы;
    • повышать удобство и экономическую привлекательность морских, речных и смешанных перевозок и обеспечивать безопасное использование международных морских маршрутов;
    • расширять пассажирское и грузовое авиасообщение;
    • совместно строить экономический коридор Россия – Монголия – Китай и модернизировать его ключевые железнодорожные маршруты.

    Фото: Минтранс России


