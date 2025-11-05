О транспортно-логистической повестке

По итогам визита главы Правительства России Михаила Мишустина в КНР подписано совместное коммюнике, в котором особое внимание уделено транспортно-логистической повестке.

Как сообщает пресс-служба Минтранса в свое телеграм-канале, стороны договорились:

развивать сотрудничество по вопросам Арктики и Северного морского пути, включая повышение безопасности судоходства, создание полярных судов, подготовку кадров, увеличение грузопотока и повышение конкурентоспособности маршрута. Развитие СМП осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»;

модернизировать пункты пропуска, оптимизировать режим работы, расширять номенклатуру и объемы перевозимых товаров;

координировать железнодорожное движение, обеспечивать стабильное передвижение контейнерных составов, возобновлять трансграничное пассажирское сообщение и внедрять безбумажные документы;

упрощать административные процедуры при автомобильных перевозках и расширять номенклатуру перевозимых опасных грузов;

развивать трансграничные автоматизированные перевозки, технологии беспилотного вождения и современные логистические сервисы;

повышать удобство и экономическую привлекательность морских, речных и смешанных перевозок и обеспечивать безопасное использование международных морских маршрутов;

расширять пассажирское и грузовое авиасообщение;

совместно строить экономический коридор Россия – Монголия – Китай и модернизировать его ключевые железнодорожные маршруты.

Фото: Минтранс России