О транспортно-логистической повестке

По итогам визита главы Правительства России Михаила Мишустина в КНР подписано совместное коммюнике, в котором особое внимание уделено транспортно-логистической повестке.
Как сообщает пресс-служба Минтранса в свое телеграм-канале, стороны договорились:
- развивать сотрудничество по вопросам Арктики и Северного морского пути, включая повышение безопасности судоходства, создание полярных судов, подготовку кадров, увеличение грузопотока и повышение конкурентоспособности маршрута. Развитие СМП осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»;
- модернизировать пункты пропуска, оптимизировать режим работы, расширять номенклатуру и объемы перевозимых товаров;
- координировать железнодорожное движение, обеспечивать стабильное передвижение контейнерных составов, возобновлять трансграничное пассажирское сообщение и внедрять безбумажные документы;
- упрощать административные процедуры при автомобильных перевозках и расширять номенклатуру перевозимых опасных грузов;
- развивать трансграничные автоматизированные перевозки, технологии беспилотного вождения и современные логистические сервисы;
- повышать удобство и экономическую привлекательность морских, речных и смешанных перевозок и обеспечивать безопасное использование международных морских маршрутов;
- расширять пассажирское и грузовое авиасообщение;
- совместно строить экономический коридор Россия – Монголия – Китай и модернизировать его ключевые железнодорожные маршруты.
