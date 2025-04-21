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О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию - 1
21.04.2025

О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 1

    • О текущей ситуации на рынке морских и железнодорожных перевозок на китайском направлении, причинах падения ставок на морские перевозки и роста железнодорожных тарифов, а также о тот, чего можно ожидать в ближайшей перспективе, SeaNews рассказал Олег Полуэктов, директор по логистике ModernWay.

    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию - 1Ситуация на рынке контейнерных перевозок между Китаем и РФ остается сложной. Ставки на морские отправки продолжают снижаться с начала года, и пока мы не видим перспективы их повышения.

    К примеру, ставки на морские транспортировки через порты Дальнего Востока уменьшились на 1000 долларов за 40-футовый контейнер по сравнению действующими в конце прошлого года. Причина прежняя – падение объема грузоперевозок, обусловленное недостаточной потребительской активностью в РФ.

    По прямым импортным железнодорожным перевозкам наблюдается иная ситуация. Из-за увеличения количества транспортировок по железной дороге в европейские страны ставки на перевозку по территории КНР и тарифы станций отправления немного увеличиваются.

    В апреле мы видели попытки китайской стороны повысить ЖД тарифы по своей территории. Многие китайские железнодорожные экспедиторы ожидают дальнейшего повышения тарифов в мае.

    Можно предположить, что при увеличении ставок на прямое железнодорожное сообщение тарифы на перевозку по морю также вырастут, но пока мы этой тенденции не наблюдаем.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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