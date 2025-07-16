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«Волга-Днепр» доставила картины Репина в Китай
16.07.2025

«Волга-Днепр» доставила картины Репина в Китай

    • В период с 7 по 12 июля «Волга-Днепр» выполнила три рейса, доставив музейные ценности из международного аэропорта «Шереметьево» в международный аэропорт Чжэнчжоу Синьчжэн. Как сообщили SeaNews в авиакомпании, транспортировка осуществлялась совместно с компанией «Музейное оборудование и сервис» в рамках подготовки масштабной выставки «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни», которая будет проходить в Национальном музее Пекина с июля 2025 по январь 2026 года.

    Общий вес ценнейшего «груза» с упаковкой составил почти 8 тонн, все картины были тщательным образом упакованы в деревянные ящики и промаркированы в соответствии с требованиями ФАС. Специалисты «Волга-Днепр» взаимодействовали с хэндлинговым агентом, выдавая рекомендации по комплектации картин. Особое внимание было уделено поддержанию температурного режима во время полета и расположению ящиков с картинами согласно требованиям по перевозке живописных работ, которые должны быть помещены по ходу движения самолета, во избежание дополнительного напряжения для холста при перепадах давления.

    «При транспортировке предметов искусства, пожалуй, самое важное, — выстроить всю логистическую цепочку с надежными и проверенными временем партнерами. Очень рады, что нам в очередной раз удалось реализовать успешную доставку музейных ценностей совместно с компанией «Музейное оборудование и сервис» и грузовым оператором Международного аэропорта «Шереметьево» — «Москва Карго». Уверены, что проект «Илья Репин. Энциклопедия русской жизни» станет огромным событием для китайской публики. Со своей стороны мы уже готовимся к возвращению картин в Россию после завершения мероприятия» — отметил Владимир Калдин, коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр».

    За 35 лет работы на международном рынке грузоперевозок авиакомпания «Волга-Днепр» не раз перевозила ценные предметы искусства для крупнейших музейных институций, каждый раз соблюдая особые условия для транспортировки и обеспечивая сохранность грузов, подчеркнули в компании.

    Фото: Википедия


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