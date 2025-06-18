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Оборудование для мониторинга космической погоды доставлено на космодром
18.06.2025

Оборудование для мониторинга космической погоды доставлено на космодром

    • Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом доставки высокотехнологичного оборудования для мониторинга космической погоды на космодром Восточный.

    Оборудование для мониторинга космической погоды доставлено на космодромДва космических аппарата – «Ионосфера-М» №3 и №4, а также сопутствующее оборудование – были доставлены чартерными рейсами авиакомпании «Волга-Днепр» из Международного аэропорта «Шереметьево» на недавно открывшуюся посадочную площадку космодрома Восточный.

    Высокотехнологичное оборудование, которое входит в состав космической системы «Ионозонд» и предназначено для изучения гелиогеофизической обстановки, было перевезено в двух специальных транспортировочных контейнерах и четырех 20-футовых контейнерах на борту грузовых самолетов Ил-76ТД-90ВД. Общий вес груза составил 23 тонны.

    «Более 35 лет авиакомпания «Волга-Днепр» предоставляет логистические решения для технически сложного и ценного аэрокосмического оборудования. Большинство аэропортов для доставки данного типа грузов нам уже знакомо, но сейчас мы впервые выполнили рейсы на космодром Восточный. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая, наши специалисты тщательно изучили документацию по новой ВПП и согласовали все технические детали по разгрузке. Его открытие позволит доставлять космические аппараты напрямую к площадке запуска и значительно сократит время на логистику», – отметил Владимир Калдин, коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр».

    В ближайшее время «Ионосфера-М» №3 и №4 будут запущены в космос для изучения верхних слоев атмосферы и ионосферы Земли в комплексе со спутниками «Ионосфера-М» №1 и №2, которые также были доставлены авиакомпанией «Волга-Днепр» в сентябре прошлого года.

    Фото: Авиакомпания «Волга-Днепр»


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