Спецрейс для спецпассажиров

«Волга-Днепр» перевезла краснокнижных лошадей Пржевальского в новое место обитания на грузовом самолете Ил-76ТД-90ВД. Как сообщили SeaNews в авиакомпании, специальный чартерный рейс доставил 8 животных из Оренбурга в Абакан, где они обретут новый дом на просторах государственного природного заповедника «Хакасский».

«Подготовка к рейсу происходила на протяжении нескольких месяцев, в течение которых тщательным образом обсуждались все детали – подготовка контейнеров для перевозки животных, процесс загрузки и выгрузки, размещение животных в грузовой кабине и условия на борту, питание и питье во время перелета, сопровождающие животных на борту, которые знают их характер и повадки, и многое другое, – рассказали в авиакомпании. – Именно такое планирование позволяет в день транспортировки минимизировать время на каждом этапе, снизить стресс у животных и обеспечить им максимально спокойное путешествие».

Вес одного контейнера с животным составил около 600 кг, загрузка клеток с лошадьми в грузовую кабину самолета производилась с помощью бортового погрузочного комплекса Ил-76 из машины прямо в воздушное судно, чтобы свести к минимуму количество этапов перемещения клеток с животными. Ящики устанавливали таким образом, чтобы был доступ к животным во время полета для раздачи корма и воды в течение 3,5 часов в воздухе. Все лошади благополучно перенесли перелет и уже проходят адаптацию в новом для них заповеднике, специалисты которого в течение многих месяцев тщательно готовились к их приезду.

«Волга-Днепр» осуществляет транспортировку животных уже более 35 лет. «Любая перевозка животных – это проектная логистика. За 35 лет успешной деятельности на рынке проектных перевозок наша авиакомпания накопила обширные знания и компетенции. Мы уже не в первый раз перевозим лошадей Пржевальского на различных типах воздушных судов, поэтому опыт прошлых перевозок помог в планировании. Мы очень рады, что смогли принять участие в социально важном проекте по восстановлению популяции таких редких и благородных животных, как лошади Пржевальского», – отметил коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр» Владимир Калдин.

Фото: авиакомпания «Волга-Днепр»